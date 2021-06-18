شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل الانخفاض – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية ليبتعد عن مستوى 0.7615، في طريقه لتحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 0.7500، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

الثبات دون 0.7615 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء موجة صاعدة جديدة والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط