شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر دعم القناة الصاعدة – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة واستقر دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط إضافي ليؤكد بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، للارتفاع الذي تم قياسه من 64.55 إلى 74.93، والطريق مفتوح الآن للتوجه نحو مستوى 70.96 كمحطة تصحيحية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 73.45 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط