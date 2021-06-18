شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الثاني – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بقوة يوم أمس ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 26.25 ويتجه نحو إجراء مزيد من التصحيح الهابط، حيث يتواجد الهدف التالي عند 25.65، بانتظار مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 26.25 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.65 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط