شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الممتد – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة الهدف الممتد عند 1770.00 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، حيث يمثّل هذا المستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1677.80 إلى 1916.25، لنتوقّع بدء موجة صاعدة والتعافي خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق 1800.00 مطلوب لتعزيز التوقعات بالارتفاع وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1825.15، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1770.00 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر لتكبّد خسائر جديدة تصل إلى 1734.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد