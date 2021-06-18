شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا الممتد عند 1.2330 وتجاوزه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 1.2405.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية إضافية اليوم، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.2330 والأهم فوق 1.2255.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد