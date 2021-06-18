شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً يوم أمس ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي جيد أمام السعر، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 111.05.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، واختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 111.80، بينما يمثل الثبات فوق 109.95 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.70 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد