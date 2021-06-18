شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الممتد – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3960 واندفع هبوطاً ليصل إلى الهدف السلبي الممتد عند 1.3890، ويظهر ميل صاعد مؤقت بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار العودة للانخفاض لكسر المستوى الأخير والتوجه نحو 1.3805 كهدف سلبي تالي.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق مستويات 1.3960 ثم 1.4030 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط