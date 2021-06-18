شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتكبّد مزيد من الخسائر – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1888، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف الآن، وقد يجري اختباراً لمستوى 1.1976 قبل العودة للانخفاض من جديد.

لذلك، نحن نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، وكسر 1.1888 سيدفع السعر إلى 1.1780 بشكل مباشر، بينما اختراق 1.1976 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط