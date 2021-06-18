الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 7 ثواني - 7:34 صباحًا, 18 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.
فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.
وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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