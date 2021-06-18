شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: السيارة الكهربائية الجديدة ستغزو أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف وائل يوسف ل" الخليج 365" إن سعر السيارة تنافسى للغاية مقارنة بالسيارات المثيلة فى مختلف دول العالم، لافتا إنه من المتوقع مع انتشارها وتقدم التكنولوجيا أن ينخفض السعر تدريجيا.

وحول أبرز مزايا السيارة للمستهلك أشار إن تكلفة شحن السيارة أقل كثيرا من تكلفة الوقود ، بمعنى أن السيارة التقليدية تحتاج لنحو 400 جنيه السير مسافة 400 كيلو ، فى حين أن السيارة الجديدة. تحتاج فقط ل140 جنيه فقط لتسير 400 كيلو، موضحا إن هذا معناه توفير كبير للمستهلك مما سيكون عامل جذب لشراء السيارة.

وأشار وائل يوسف أن ‬العالم كله يتجه نحو الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وبالتالى من المتوقع أن تغزو تلك السيارات العالم ومصر خلال السنوات المقبلة.

يشار أن وزارة قطاع الأعمال احتفلت أمس بالسيارة الجديدة وتم استعرض مزاياها للجمهور.