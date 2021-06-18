كل ماتريد معرفته عن البرنامج التدريبى "حكومة موثوقة وفعالة"

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود المعهد من أجل تنمية العامل البشري كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المركزي للعاملين في الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات، قام المعهد القومى للحوكمة بإبرام مذكرة تفاهم مع المعهد الوطنى العالى للدراسات السياسية باليابان GRIPS، لتدريب الموظفين الحكوميين من خلال البرنامج التدريبى "حكومة موثوقة".

وقد تم تخريج أول مجموعة مكونة من 15 من الموظفين الحكوميين في البرنامج التدريبي "حكومة موثوقة وفعالة".

س-هدف البرنامج؟

ج-يهدف برنامج حكومة موثقة وفعالة الى الاستثمار في العامل البشري وتعزيز فهم المشاركين لمفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن البرنامج تناول موضوعات الثقة في الحكومة، والحكم الرشيد والأنظمة ذات الصلة، فضلا عن الأخلاق ومكافحة الفساد.

س-اهمية البرنامج ؟

جزء-ياتى البرنامج تماشيًا على أهمية الاستثمار في العامل البشري لدعم عملية الإصلاح والبناء في مسار التنمية نحو تحقيق رؤية 2030

'س-مدة البرنامج ؟

ج.تم تقديم البرنامج على مدار ثلاثة أيام تدريبية اشترك فيها المتدربين في جلسات نقاشية، ويعد هذا البرنامج هو الأول من مجموعة البرامج التدريبية المستقبلية لتعميق التعاون بين المعهدين ولبناء كوادر وطنية قادرة علي دفع مصر قدماً في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة.

وقد احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي "حكومة موثوقة وفعالة" والذي يقدمه المعهد الوطني العالي للدراسات السياسية باليابان GRIPS بالتعاون مع المعهد