شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف – تحليل - 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2255 واخترقه ليستقر فوقه، فاتحاً الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2330.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2255 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو استئناف المسار الرئيسي الهابط وزيارة مستوى 1.2165 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد