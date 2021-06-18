شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف المصطلحات الاقتصادية.. ما هو تعريف رأس المال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راس المال هو الثروة التي تُشكّل نَوعاً من أنواع الأصول، ويُستخدم للإشارة إلى القوة الماليّة الخاصّة بالمنشآت أو الأفراد، ويُعرَّف رأس المال بأنّه عبارة عن الأموال المُستخدمة في صناعة المزيد من الثروة، أو البدء بمشروع جديد. من التعريفات الأخرى لرأس المال هو النقود أو غيرها من المُمتلكات التي يَملكُها الأفرادُ أو المُنشآت، ويُستخدم رأس المال بِهَدف تأسيس مؤسسة أو شركة، أو لاستِثماره في مَجالاتٍ مُتنوّعة

انواع راس المال 1-رأس المال المدين:

هو رأس المال الذي تحصل عليه الأعمال التجاريّة؛ عن طريق الاعتماد على الديون سواءً من مصادر خاصة مثل شركات التأمين والمؤسسات الماليّة، أو مصادر عامة مثل القروض.

2- رأس مال الأسهم

هو رأس المال الذي يَعتمد على الاستثمارات الماليّة التي لا تحتاج إلى سداد، وتشمل هذه الاستثمارات ما يُقدّمه أصحاب العمل، والمُساهمات الخاصّة بِبيع مُحتويات المخزون.

3- رأس المال العامل

هو الفَرق بين الأصول الحاليّة التابعة للمؤسّسة والالتِزامات المتداولة، ويُستخدم رأس المال هذا بصِفته مقياساً لسيولة الشركات ذات الأجل القصير؛ أي الشّركات التي تساهم بتغطية ديونها، وغيرها من الالتزامات الأخرى والمُستحقّة خلال السنة. رأس المال التجاري

هو رأس المال الذي يُستخدم للإشارة إلى مَبلغٍ ماليّ تمّ تَخصيصه لعمليّات البيعِ والشّراء الخاصة بالأوراق الماليّة المُتنوّعة، ويختلف عن رأس المال الاستثماريّ لأنّه يُحجز للمَشروعات الأكثر توقّعاً، ويُطلق أحياناً على رأس المال التجاريّ مسمى التمويل.

4-رأس المال الإضافى المدفوع

هو عِبارة عن حِساب يوجد في قسم حقوق الملكيّة ضمن قائمة الميزانيّة العموميّة التّابعة للمنشأة، ويُمثّل المبلغ الماليّ الإضافيّ المدفوع للأسهم الخاصّة بالشركة وفقاً لقيمتها الاسميّة، ولا يظهر هذا النوع من رأس المال إلّا عندما يشتري فرد أسهماً بشكل مباشر من المنشأة.