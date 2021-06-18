شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تجمع 6 مليارات دولار من أكبر إصدار صكوك للشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أرامكو، أمس الخميس، عن أنها نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقومة بالدولار الأمريكي، إلى كبار المستثمرين المؤسسين.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثًا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمنت الشرائح الثلاث:- صكوك بقيمة 1,000,000,000 دولار، مستحقة في عام 2024م، بمعدل ربح 0.946%، إضافة إلى صكوك بقيمة 2,000,000,000 دولار، مستحقة في عام 2026م، بمعدل ربح 1.602%، إلى جانب صكوك بقيمة 3,000,000,000 دولار، مستحقة في عام 2031م، بمعدل ربح 2.694%

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر: «إن هذا إنجاز نوعي يعد الأكبر في تاريخ إصدار صكوكٍ بالدولار للشركات في العالم. ولا شك أن تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفًا من الطلب الأولي يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو وإستراتيجياتها المستقبلية، وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام. ولا شك أن هذا النجاح يعكس رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لأرامكو وما تتمتع به من أداء وانضباط و مرونة وتميز تشغيلي».

وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به موظفو وموظفات الشركة وما عُرفوا به من كفاءة في أعمالنا المختلفة في المملكة وحول العالم، لتحقيق أعلى درجات التميز والموثوقية.

وقال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو خالد الدباغ: «سعداء بالإقبال القوي على طرحنا الدولي الأول للصكوك والذي أدى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات الـ60 مليار دولار».

وأضاف: «إن نجاح هذه الصفقة يمثِّل تأييدًا قويًا من المستثمرين الدوليين لمكانة أرامكو الرائدة في قطاع الطاقة وقدرتنا على تحقيق إستراتيجية الشركة طويلة الأجل. وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك».

وتمت تسوية الصفقة أمس مع إدراج الصكوك في القائمة الرسمية بهيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، للتداول في السوق الرئيسة لبورصة لندن.