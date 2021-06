شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز علمي سعودي في «القياس والمعايرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقّق المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازاً علمياً سعودياً هو الأول من نوعه على مستوى المملكة والدول الخليجية والعربية في مجال مترولوجيا الغاز، إذ تمكّن المركز من نشر بحثٍ علميٍ متخصصٍ في المجلة الدولية Journal of Chemical Metrology عن أول مادة مرجعية سعودية تحت عنوان Preparation and certification of carbon monoxide gas reference material for the quality of CO emission measurements.

وأوضحت المواصفات السعودية أن المركز الوطني للقياس والمعايرة ينفرد عربياً بامتلاك مختبر مترولوجيا الغاز، مؤكدة أن هذا الإنجاز يواكب توجهات المملكة في مجال دعم الأبحاث والابتكار، ويعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في التجهيزات والكفاءة الفنية، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأسفرت نتائج البحث عن تكوين فريق بحثي سعودي متخصص في إنتاج الغازات المرجعية المصحوبة بشهادة (CRMs)، كما أهلت نتائج البحث المركز فنياً للارتباط بالمشروع الوطني لرصد تلوث الهواء في أرجاء المملكة وتقديم الدعم الفني له، من خلال توفير الغازات المرجعية، وإجراء المعايرة الدورية للأجهزة محطات الرصد، بالإضافة إلى معايرة أجهزة قياس عوادم السيارات لصالح خدمات الفحص الفني للسيارات والمركبات. يشار إلى أن المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الركيزة الفنية الأساسية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة، حيث يضم مختبرات فنية ونوعية في علوم القياس والمعايرة الدقيقة، وهو الجهة الوطنية المنوط بها حفظ معايير القياس الوطنية، طبقاً لوحدات النظام الدولي للقياس (SI)، ونشر الإسناد المترولوجي لربط نتائج القياسات في المملكة بوحدات القياس الدولية، وذلك دعماً للتجارة السعودية وجودة الإنتاج والخدمات.