شكرا لقرائتكم خبر عن 8.9 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 يونيو الحالي، تراجعت بنسبة 6.6%، مسجلة نحو 8.876 مليار ريال، مقارنة بـ9.499 مليار ريال في الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات المنفذة 1.6% مسجلاً 100.417 مليون عملية مقابل 102.397 مليون عملية في فترة المقارنة ذاتها.

وبحسب التقرير، تصدَّر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات في عمليات نقاط البيع بنحو 1.337 مليار ريال، مقابل 993.086 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 7.2% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 0.9%، مسجلاً 25.258 مليون عملية مقابل 25.803 مليون عملية.

وجاء في المركز الثاني قطاع المطاعم والمقاهي بعمليات بلغت قيمتها 1.271 مليار ريال مقابل 1.343 مليار ريال، منخفضًا 5.4%، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 2.3% مسجلاً 29.077 مليون عملية مقابل 29.768 مليون عملية.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 814.394 مليون ريال، مقارنة بـ898.688 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 9.4%، بينما جاء في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 719.477 مليون ريال، مقابل 762.546 مليون ريال، متراجعًا بنسبة 5.6% عن الأسبوع السابق له، فيما جاء خامسًا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 595.985 مليون ريال، مقابل 645.316 مليون ريال، بتراجع قدره 7.6%.

ووفقًا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى لقيمة العمليات بنحو 2.732 مليار ريال، مقارنة بـ2.915 مليار ريال، متراجعة 6.3%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.426 مليار ريال، مقابل 1.532 مليار ريال بانخفاض 6.9%، بينما جاءت الدمام في المركز الثالث بقيمة عمليات بلغت 468.689 مليون ريال، مقابل 510.441 مليون ريال، منخفضة 8.2% عن الأسبوع قبل الماضي، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 319.759 مليون ريال، مقابل 344.549 مليون ريال، بانخفاض 7.2%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 309.513 مليون ريال، مقابل 343.430 مليون ريال، منخفضة بنسبة 9.9%.