شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخصيص 3.2 مليار دولار لتطوير علاجات لمرض كوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

واشنطن - أ ف ب

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن مخطط لتخصيص 3.2 مليار دولار لتسريع تطوير واكتشاف علاجات لمرض كوفيد-19، وتفادي أي تهديد مستقبلي للأمراض الوبائية.

وتحمل الخطة اسم «البرنامج المضاد لفيروسات الأوبئة»، ويأتي تمويلها من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي أقرها الكونغرس في مارس/ آذار الماضي.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري بايدن حول الوباء للصحافيين: «تعد الأدوية المضادة للفيروسات مكملاً هاماً للقاحات الموجودة، خاصة للأفراد الذين يعانون من إصابات معينة قد تعرضهم لخطر أكبر، أو الذين لا توفر اللقاحات الحماية لهم».

وأضاف، أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تعمل كخط دفاع هام ضد الطفرات الناشئة المثيرة للقلق التي تتمكن من تجنب لقاحات الجيل الحالي. وتساعد الخطة في تسريع الاختبارات السريرية على الأقراص المضادة للفيروسات التي يتم تناولها بالفم، والتي تخضع حالياً لمراحل مختلفة من التطوير، مثل عقار «مولنوبيرافير» من شركة «ميرك»، إضافة الى جهود شركتي «فايزر» و«اتيا-روش».

والهدف من الأقراص هي أن تعطى للمصاب في وقت مبكر جداً، لمنع تقدم المرض إلى المرحلة الحادة، في محاكاة لعقار «تاميفلو» بالنسبة للأنفلونزا. والركيزة الأخرى للبرنامج هي اكتشاف مضادات فيروسات جديدة، ليس فقط ضد هذا فيروس كورونا وعائلته الأوسع، ولكن أيضا ضد الفيروسات الأخرى التي يُعتقد أن لديها إمكانية وبائية.