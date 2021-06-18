شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تفتح حدودها أمام المسافرين المطعمين من خارج أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، أنها ستعيد فتح حدودها في وقت لاحق هذا الشهر أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا لقاحاً مضادا لكوفيد-19.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إنه اعتبارا من 25 يونيو/ حزيران الجاري، يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول ألمانيا لأي سبب من الأسباب مثل السياحة أو الدراسة.ويسمح حالياً بدخول البلاد فقط للأشخاص الذين لديهم أسباباً استثنائية مثبتة.لكن يجب على المسافرين أن يكونوا اتموا قبل 14 يوماً على الأقل من وصولهم تلقي لقاح معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية. وسيحظر دخول المسافرين من البلدان التي لا تزال تسجل نسبة كبيرة من الإصابات بكوفيد-19. ويشار إلى أن ألمانيا شهدت انخفاضاً حاداً في الإصابات في الأسابيع الأخيرة.