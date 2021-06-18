شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تعثر على جيف عشرات السلاحف والدلافين إثر احتراق سفينة حاويات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولومبو - أ ف ب

أعلنت السلطات السريلانكية، الخميس، العثور على عشرات السلاحف والدلافين النافقة بسبب الحرارة الشديدة، والتسمم الكيميائي، إثر احتراق سفينة حاويات لنحو أسبوعين قبالة سواحل البلاد.

وقال وزير البيئة أنيل جاسينغي للصحافيين في كولومبو: «مشاهدة صور السلاحف والدلافين النافقة أمر محزن للغاية لشعبنا»، مضيفاً «الجيف التي جرفتها المياه بعد وقت قصير من الحريق ظهرت عليها علامات واضحة للحروق من الحرارة الشديدة للسفينة».وأفاد جاسينغي أن التقارير تشير إلى أن التسمم الكيميائي كان وراء اكتشاف أعداد إضافية من جيف السلاحف النافقة أخيراً.وأوضح أن عمليات التشريح جارية لتحديد أسباب حالات النفوق هذه. وأوضح مسؤولو الحياة البرية، أن الأمواج جرفت 48 سلحفاة نافقة وثمانية دلافين والكثير من الأسماك الصغيرة على الشواطئ الغربية والجنوبية للبلاد في الأسابيع الأخيرة.

وتحقق السلطات أيضاً في نفوق حوت أزرق قبالة جزيرة جافنا على بعد 400 كيلومتر شمال كولومبو.

وكانت السفينة «ام في اكس-برس بيرل» المسجلة في سنغافورة غرقت جزئياً قبالة سواحل سريلانكا منذ أوائل يونيو/ حزيران الجاري، بعد حريق على متنها أدى إلى تسرب أطنان من المواد الخام البلاستيكية التي غمرت الشواطئ المحلية.

وتطالب سريلانكا بالحصول على تعويضات بقيمة 40 مليون دولار من شركة «إكس-برس فيدرز» المشغلة للسفينة.