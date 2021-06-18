شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. مقتل ضابط وخطف طلاب في هجوم على مدرسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاجوس - رويترز

أعلنت الشرطة النيجيرية، الخميس، إن مسلحين قتلوا شرطياً، وخطفوا خمسة معلمين وعدداً غير معروف من الطلاب خلال هجوم استهدف مدرسة في ولاية كيبي بشمال غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن شرطياً في كيبي قتل في تبادل لإطلاق النار مع المسلحين، مضيفاً أن طالباً أصيب أيضاً، ونقل إلى المستشفى.ووقع الحادث في مدرسة حكومية بمدينة برنين ياوري النائية.والهجوم هو أحدث واقعة ضمن سلسلة عمليات خطف جماعي تستهدف المدارس بشمال غرب البلاد، تنسبها السلطات إلى عصابات مسلحة تطلب فدى.