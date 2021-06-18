شكرا لقرائتكم خبر عن كيم: علينا الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتّحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

نقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن الزعيم كيم جونغ-أون الجمعة قوله إنّه ينبغي على بيونج يانج أن تستعدّ «للحوار كما للمواجهة» مع واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه خلال جلسة عامة عقدتها الخميس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، و«الاتجاه السياسي للإدارة الأمريكية» الجديدة برئاسة بايدن.

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم الكوري الشمالي «شدّد على ضرورة الاستعداد للحوار كما للمواجهة، ولا سيّما للاستعداد الكامل للمواجهة من أجل حماية كرامة بلادنا».