شكرا لقرائتكم خبر عن سنوات النهوض بالصناعة الوطنية.. 8 شواهد تؤكد دعم الدولة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الصناعة المصرية طفرات كبيرة فى فترة السنوات السبع الماضية، وذلك فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية القطاع، وحل كافة المشكلات التى يعانى منها القطاع، وفيما يلى نستعرض تعافى الصناعة فى 7 سنوات.

- حل أزمة نقص الكهرباء والطاقة قبل 2014 ليحقق القطاع وفرة كبيرة

- طرح المبادرات التمويلية لإنقاذ الصناعة خلال أزمة فيروس كورونا.

ـ الارتقاء بمنظومة الصادرات وسداد 43 مليار جنيه مستحقات متأخرة.

ـ ضبط الميزان التجاري نتيجة ارتفاع التصدير، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.

ـ توفير إنتاج محلي ووطني يكفي احتياجات الأسواق الداخلية

ـ زيادة طروحات الأراضي للمستثمرين والتي تخطت حاجز الـ 50 مليون متر أرض للمستثمرين.

ـ طرح 13 مجمع صناعي جديدة بأسعار مناسبة سواء تمليك او ايجار

ـ تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 5 سنوات للقطاع الصناعي