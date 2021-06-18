شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يزيد خسائره ويغلق الجلسة أدنى 34 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عدا ناسداك خلال تداولات اليوم الخميس مع استمرار تأثر وول ستريت ببيان الاحتياطي الفيدرالي، وعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتوقعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا ارتفع إلى أعلى مستوى في شهر عند 412 ألف طلب، بما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 360 ألفا من 375 ألفا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.1 دولار وأغلق الجلسة عند 71.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.8% أو ما يعادل 1.31 دولار وأغلق عند 73.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.5 دولارا وأقل سعر عند 72.4 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 210 نقاط) إلى 33823 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34091 نقطة وأقل مستوى عند 33626 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 121 نقطة) إلى 14161 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14196 نقطة وأقل مستوى عند 13998 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 4221 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4232 نقطة وأقل مستوى عند 4196 نقطة.