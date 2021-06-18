شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الرئيسية بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتوقع البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



هذا، وتتواصل الجهود في المملكة المتحدة من أجل السيطرة على فيروس كورونا لا سيما بعد ظهور سلالة دلتا سريعة التفشي والتي جاءت من الهند.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:49 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.3920، وسجل أعلى سعر عند 1.3927 وأقل سعر عند 1.3917.