شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تصنيع السيارات الكهربائية خطوة هامة نحو الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبير الاقتصادى الدكتور أسامة الحسينى، أن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر لإنقاذ البيئة من التلوث وبالتالى الحفاظ على الحياة البشرية من التغيرات المناخية الحادة ، التى قد تؤثر بالسلب علي الحياة نتيجة ذوبان الجليد ، جراء ارتفاع حرارة الأرض بسبب انبعاثات الكربون.

أضاف الحسينى ل" الخليج 365" إن من أهم عوامل التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ، هو خفض تلوث المركبات عامة من خلال تصنيع مركبات تعمل بالكهرباء ، وهى بطبيعة الحال مركبات غير ملوثة للبيئة، معتبرا أن اعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن إطلاق مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات ، خطوة نحو التوجه للاقتصاد الأخضر، والحد من التلوث.

وأضاف أنه بجانب الحد من التلوث فإن السيارة الكهربائية الجديدة ستكون خطوة نحو تحويل مصر لمركز اقليمى لتصنيع السيارات الكهربائية، وتصديرها لدول القارة الافريقية وبقية دول العالم، ولا سيما فى حالة تقديم مزايا للمستهلكين.

وأوضح أنه من المهم التوجه نحو الكهرباء والغاز الطبيعى للحد من استهلاك الوقود التقليدى والأحفورى ، والاستفادة من قدرات مصر وما تمتلكه من طاقات فى هذا المجال.