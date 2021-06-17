شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهر بمقيم أدين بجريمة التستر في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية بنجلاديشية، يدعى شريف سراج الدين، موضحة أنه مدان بجريمة التستر بنشاط التموينات التي وقعت في محافظة رفحاء.

ونشرت الوزارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، متضمناً السجن لمدة 4 أشهر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.