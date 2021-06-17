شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق التداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، إثر الأنباء الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 209.96 نقطة بما يعادل 0.62 % إلى 33823.71 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 1.76 نقطة أو 0.04 % إلى 4221.94 نقطة، فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 121.67 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 14161.35 نقطة.