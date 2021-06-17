شكرا لقرائتكم خبر 496 ألف شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى مايو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول التي تم إصدارها منذ بداية البرنامج حتى مايو 2021 نحو 496,425 شهادة، وذلك بحسب التقرير الشهري لبرنامج (سكني) لشهر يونيو، والذي تضمن الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها (سكني) من قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراض، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج (سكني) بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية.

وقدم التقرير تحديثات أعمال البناء في 71 مشروعا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس في عدد من مدن ومحافظات المملكة ضمن 98 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 143 ألف وحدة تم إتاحة حجزها الكترونيا عبر منصة وتطبيق (سكني).

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق (سكني) اختيارها وحجزها بشكل الكتروني ميسر ضمن 223 مخططا سكنيا توفر 180,537 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة .

وأوضح تقرير (سكني) عن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر مايو من العام الجاري 2021، حيث بلغت 100,449 أسرة، منها 78,349 أسرة سكنت في منازلها، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو 10,956 أسرة جديدة، و11,698 أسرة من مستفيدي البرنامج سكنت منازلها.

ويقدم تطبيق (سكني) عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و(الأسعار)، وخدمة المستشار العقاري، و(التصاميم الهندسية)، و(المقاول المعتمد)، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.