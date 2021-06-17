صكوك أرامكو الدولية تستقطب 100 مستثمر.. والاكتتاب يتجاوز 20 ضعفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما استقطب إصدار أرامكو السعودية للصكوك الدولية بالدولار الأمريكي، ما يزيد على 100 مستثمر، تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفا من الطلب الأولي، مما يعكس طلبا قويا من المستثمرين.

وانتهت أرامكو أمس، من إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية (Trust Certificate Issuance Programme ). وأوضحت في بيان لها، أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول، مبينة أن قيمة الطرح بلغت 6 مليارات دولار، لعدد إجمالي بلغ 30 ألف صك، بقيمة اسمية للصك 200 ألف دولار، وبعائد 0.946 % للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات و1.602% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «الإنجاز النوعي الذي حققته أرامكو يعتبر الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم». وأضاف «إن تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفا من الطلب الأولي يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو السعودية واستراتيجياتها المستقبلية، وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

وأوضح أن هذا النجاح يعكس رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لأرامكو السعودية وما تتمتع به من أداء وانضباط ومرونة وتميز تشغيلي.

من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، خالد الدباغ «سعداء بالإقبال القوي على طرحنا الدولي الأول للصكوك والذي أدى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقومة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار».

وأضاف «إن نجاح هذه الصفقة يمثل تأييدا قويا من المستثمرين الدوليين لمكانة أرامكو السعودية الرائدة في قطاع الطاقة وقدرتنا على تحقيق استراتيجية الشركة طويلة الأجل. وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك».

إصدار أرامكو للصكوك الدولارية:







نوع الإصدار : صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.



قيمة الطرح : 6 مليارات دولار



العدد الإجمالي 30 ألف صك



القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار



مدة استحقاق الصك 3 و5 و10 سنوات



توزيع الإصدار على 3 شرائح: