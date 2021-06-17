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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء بالصندوق إلى وضع خطط إطلاق صندوق لتوجيه الاحتياطات المالية الجديدة إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل واقتصادات الجزر الصغيرة في العالم بنهاية العام الحالي. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مؤتمر صحفي: إن صندوق النقد سيعمل للانتهاء من إطلاق ما يعرف باسم «صندوق المرونة والاستقرار» خلال الشهور المقبلة، مشيرة إلى أن الصندوق سيواصل السماح للدول الفقيرة بالاقتراض من خلال حقوق السحب الخاصة بدون فوائد، وذلك في إطار صندوق النمو وخفض الفقر.‏



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