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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت غرفة الشرقية جهاز الخدمة الذاتية لتصنيف المنشآت عبر منصة بلدي كأول غرفة بالمملكة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على العديد من الخدمات الالكترونية، موجهة لقطاع البناء والتشييد، لتسهيل عمل المقاول في تنفيذ المشاريع والحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالعمل، وضمان كافة مستحقاته ضمن الشروط اللازمة لأي مشروع. وتتضمن هذه الخدمة تصنيف مشغلي خدمات المدن التي تتبناها وكالة تنظيم مشغلي المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بغية تطوير الأداء، وتحقيق الملاءمة بين الإمكانات الذاتية ومستوى المشاريع الحكومية المتاحة.

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