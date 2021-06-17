المركز الوطني للتخصيص

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ويشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 05 / 08 / 1442 هـ، وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.
ودعا المركز المشاركين في الاستطلاع للتواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات على البريد الالكتروني التالي: Law.Regulationsncp.gov.sa.
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