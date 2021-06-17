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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع منصة استطلاع أعلن عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، ابتداء من 06 / 11 / 1442 هـ، وحتى 21 / 11 / 1442 هـ، وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المدة المحددة.

ويشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 05 / 08 / 1442 هـ، وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.

ودعا المركز المشاركين في الاستطلاع للتواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات على البريد الالكتروني التالي: Law.Regulationsncp.gov.sa.