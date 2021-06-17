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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مجال المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة خلف الشمري أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن حرص الهيئة على تطوير عمل المسؤولية المجتمعية في مدينة الجبيل الصناعية وحوكمته من خلال الشراكة مع بيت خبرة متخصص، وترسيخ الصلة بين مؤسسات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.



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