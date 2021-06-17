شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي يدعو السيسي لزيارة ليبيا ويشيد بجهود مصر في المصالحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي دعوة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة البلاد في أقرب وقت ممكن. وأصدر المجلس الرئاسي بياناً أمس الخميس، أكد فيه أن رئيسه محمد المنفي استقبل رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا واحد. وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية. ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرئيس السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وصباح الخميس، وصل كامل إلى العاصمة الليببة طرابلس حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، إن رئيس المخابرات المصرية أطلع الدبيبة على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وأشاد الديبية ب«الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

من جانب آخر، استعرضت اللجنة المشكلة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لدراسة المشاكل التي تواجه تفعيل العمل بمعبر غدامس الحدودي غربي البلاد، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس، بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المنفذ الواقع مع الجزائر. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لإعادة تفعيل المنفذ الحدودي مع الجزائر بناء على التفاهمات التي جرت بين المسؤولين في الدولتين خلال الزيارات المتبادلة بين طرابلس والجزائر في الأيام الماضية.

ورحبت وزارة الخارجية الإيطالية، بقرار السلطات الليبية إعادة تنشيط إجراءات إصدار التأشيرات لأفراد البعثة العسكرية الإيطالية في مصراتة، التي تعمل في إطار مهمة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا. واعتبرت الوزارة في بيان أن «هذا تطور إيجابي من شأنه أن يسمح للبعثة بالعودة إلى العمل الطبيعي»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء «تمّ في ختام حوار مستمر مع سلطات طرابلس أجرته وزارة الخارجية وسفارة إيطاليا في طرابلس، في اتصال دائم مع وزارة الدفاع». (وكالات)