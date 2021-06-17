شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تطلق «منصة الإشارات المستقبلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها لترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وكافة أفراد المجتمع، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «منصة الإشارات المستقبلية» الإلكترونية لتمكين موظفيها من التعرف إلى الإشارات المستقبلية والتوجهات الحديثة، إضافة إلى تحليلها ومناقشتها، وتقييم إمكانية تحويلها إلى مبادرات تسهم في صنع المستقبل. والإشارات هي ابتكارات صغيرة أو محلية أو تقنيات إحلالية لديها القدرة على التطور والنمو. ويمكن أن تكون الإشارة منتجاً جديداً، أو ممارسة جديدة، أو استراتيجية تسويق جديدة، أو سياسة جديدة، أو تقنية جديدة تستشرف المستقبل.

واستقبلت المنصة التي طورتها الهيئة داخلياً ما يزيد على 300 إشارة مستقبلية، قدمها أكثر من 200 موظف من مختلف قطاعات الهيئة. وارتكزت الإشارات المقدمة على 230 مصدراً مختلفاً متخصصاً في عدة مجالات رئيسية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تستقي الهيئة رؤيتها من كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المستقبل لا يعرف الانتظار ولا التأجيل ولا التراخي»، ونعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم. ونأخذ على عاتقنا مسؤولية تزويد موظفي الهيئة بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فعالين في استشراف وصنع المستقبل».

ونظمت الهيئة جلسات توعوية افتراضية لتعريف موظفيها على المنصة الجديدة وكيفية الاستفادة منها.