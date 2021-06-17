شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الخميس على رأسها "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.69%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.68%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.23%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.85%.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.48%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.23%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.27%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 760.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.11%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 669.7 ألف جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.