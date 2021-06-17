شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: إحياء النصر للسيارات بتصنيع أول سيارة كهربائية نصر E70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر بمثابة إحياء لشركة النصر للسيارات العريقة، والتى تمثل تاريخا لمصر .

أضاف خالد الفقى لـ" الخليج 365 " إنه من المنتظر الاستعانة بخبرات شابة للعمل فى مصنع الشركة الجديد فور تدشينه بالتعاون مع الخبراء الصينيين من شركة دونج فينج الصينية، لافتا إن أهمية صناعة السيارات، إنها تساهم فى تشغيل حوالى 70 صناعة أخرى بجوارها لتوفير قطع غيار السيارة وأجزائها ومكوناتها ،بما فيها الزجاج والأبواب والكراسى والكشافات وغيرها من قطع السيارة.

وأوضح خالد الفقى ، إن تصنيع السيارة سيحول مصر لمركز تصنيع فى المنطقة كلها، وسيساهم فى احلال السيارات التقليدية التى تعمل بالوقود للعمل بالكهرباء سواء ملاكى، أو تاكسى مما يخفض الانبعاثات الضارة.