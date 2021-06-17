شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 13,9% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال الربع الأول من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية مسجلة 561,7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 412,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 1,20 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,17 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1,9%، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1,7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

وجاءت الفواكه والأثـمار على رأس قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للسعودية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراتها 73,8 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية حديد وصلب 53,2 مليون دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة 21 مليون دولار، ثم كاكاو ومحضراته 20,6 مليون دولار، واخيراً آلات وأجهزة كهربائية 14,9 مليون دولار.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من السعودية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداته 718,2 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية لدائن ومصنوعاتها 263,3 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 42 مليون دولار، ثم ألمنيوم ومصنوعاته 30,7 مليون دولار، واخيراً ورق وصنوعات من عجائن الورق 16,6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 لتسجل 170,8 مليون دولار مقابل 130,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30,9 %.