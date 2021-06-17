شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزير الإسكان: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية علامة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 17-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة، والتقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم بوزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم يمثل يوما تاريخيا فى تاريخ مصر الحديث، وبمثابة توثيق لمراحل النمو التى تشهدها مصر . وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته باحتفالية مراسم الأعمال الخرسانية لأطول برج فى أفريقيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أن القيادة السياسة تهتم بشكل دائم بما يتم تنفيذه داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المختلفة، لافتا إلي أن مشروع البرج الايقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر. وزير الإسكان: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية يمثل علامة فارقة فى تاريخ البناء المصرى

وزير الإسكان يشهد احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية ببرج العاصمة الإدارية شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، ومسئولى شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع. وخلال كلمته فى الاحتفالية، قال الدكتور عاصم الجزار: اليوم، نحتفل ونوثق مراحل مختلفة لنمو وتطور الدولة المصرية، وتلك المراحل لنا فيها كثير من الشركاء، مؤكداً أنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم البدء فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، فى ربوع مصر المختلفة، مؤكداً أننا مستمرون بخطوات واثقة خلال الفترة المقبلة فى تحقيق نمو أكبر بقطاع الإسكان، والذى يعد قاطرة للاقتصاد المصري.

ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.73% بختام الأسبوع تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12399 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة.

وزير الاتصالات: إقامة شركة مصرية عراقية مشتركة للبدء بمشروعات التحول الرقمي بالعراق كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع نظيره المهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعرض وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، في تصريحات عبر فضائية اكسترا نيوز، محاور التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها مع وزير الاتصالات العراقي.

وقال الدكتور عمرو طلعت، أن المباحثات تناولت فكرة إقامة شركة مصرية عراقية مشتركة للبدء في مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات في دولة العراق، كذلك الاتفاق علي مجموعة من محاور التعاون في الربط البيني وتقديم خدمات الاتصالات والدعم التبادلي في مجال الاتصالات الدولية والتعاون بمجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية لتقديم كل الدعم والتعاون مع اشقائنا في العراق لتقديم خدمات حكومية علي نحو أسهل".

تراجع بورصات السعودية وأبو ظبى والبحرين وقطر بجلسة الخميس.. وارتفاع دبى تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.03% خاسرًا 2.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10853.12 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.75% خاسرًا 50.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.83 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 6.4 مليار درهم عند مستوى 945.015 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.44 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.36% خاسراً 38.73 نقطة ليغلق عند مستوى 10743.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.20% رابحًا 12.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6393.51 نقطة، وصعد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.79% رابحًا 22.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2862.66 نقطة.

البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمصرية للاتصالات و"CIB" وإيديتا كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.639 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 147.848 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.076 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 348.494 مليون شهادة، عامر جروب عند 227.765 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.137 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 عند مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

العنانى يلتقى بوزير التجارة والاستثمار السعودى لبحث الاستثمارات فى "السياحة" التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم بوزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وذلك علي هامش زيارتهما الحالية لمصر.

وتطرق الحديث إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنشيط السياحة وتبادل الأفكار للترويج السياحي وطرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات في مجال السياحة.