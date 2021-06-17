شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه مستفيدا من توقعات رفع الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس ووسع مكاسبه في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانه حول السياسة النقدية.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتوقعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا ارتفع إلى أعلى مستوى في شهر عند 412 ألف طلب، بما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 360 ألفا من 375 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.