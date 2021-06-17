شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره إلى أكثر من 2% وسط قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي يضغط على السلع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.4 مليون برميل إلى 466.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.2 مليون برميل.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس الأربعاء تثبيت الفائدة دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 7% في العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 70.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 70.9 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.4% إلى 72.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.5 دولارا وأقل سعر عند 72.4 دولار.