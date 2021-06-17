شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم صدور بيانات إيجابية بسوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل قوة العملة الأمريكية، وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية إضافة الاقتصاد 115.2 ألف وظيفة في شهر مايو/أيار بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 0.5 ألف وظيفة فقط.



وشهد معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي انخفاضا قوية إلى 5.1% في الشهر الماضي في حين توقع محللون استقرار المؤشر عند 5.5% دون تغيير.



ويشهد الاقتصاد الأسترالي تحسنا مستمرا من تداعيات جائحة كورونا مع سيطرة السلطات الصحية على تفشي الفيروس.



وعلى أثر ذلك، يواصل البنك المركزي في أستراليا الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير حيث يواصل تثبيت الفائدة قرب الصفر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7555، وسجل أعلى سعر عند اليوم عند 0.7642 في حين سجل أقل سعر عند 0.7551.