شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بعد سلسلة 9 أيام من المكاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الخميس إذ أثارت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف إزاء تشديد مبكر للسياسة، وسجلت أسهم التعدين أكبر تراجع مع هبوط أسعار السلع الأساسية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة إلى 459.33، بعد مكاسب استمرت تسعة أيام، بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة قبل عام مما كان متوقعا.

وكانت أسهم قطاع التعدين الأسوأ أداء، إذ هبطت 2.5 بالمئة بعدما أدت تصريحات البنك المركزي الأمريكي إلى صعود الدولار ونزول أسعار السلع الأولية. وكانت أسهم شركات المرافق العامة والكيماويات أيضا بين أكبر الخاسرين.