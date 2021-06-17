شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين "المركزي السعودي" والمالية بشأن حسابات الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعلن البنك المركزي السعودي، اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الإلكترونية "حساب"، وذلك تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن الخطوة أعلاه تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

كما لفت البنك المركزي إلى سعيه لتحسين وتسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات الحسابات البنكية للجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية التي ترد من وزارة المالية، وذلك من خلال إيجاد حلول تقنية تساهم في التقليل من التدخل البشري، إلى جانب الرفع من جودة الإجراءات وسرعة تنفيذها، وسهولة الوصول إلى تلك الحسابات.