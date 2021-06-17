وزراء ومسؤولون: تقرير التنافسية شهادة عالمية على ريادة الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ثمّن عدد من الوزراء والمسؤولين إنجاز دولة الإمارات وتصدّرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.

عهود الرومي: الاستباقية للمستقبل

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، ما يجسده موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية على مدى السنوات الماضية.

وقالت إن تحقيق حكومة دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً للسنة الخامسة على التوالي، والتاسع عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، وحلولها في المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من بينها «قدرة الحكومة على التكيّف مع المتغيرات العالمية»، و«غياب البيروقراطية» و«استيعاب الحاجة للتحسينات الاقتصادية والاجتماعية»، يترجم رؤية قيادية فذة، ويشكل حصيلة لجهود فريق عمل حكومة دولة الإمارات لتسريع وتيرة العمل وبناء فرص جديدة تسهم في تعزيز الكفاءة، وتمكن القطاعات الحيوية من تحقيق النهوض والتعافي السريع في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، بما يدعم توجهات الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

سهيل المزروعي: نتائج متميزة

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «يسرني أن أتوجه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها؛ لحصول الدولة على نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث إن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشرات العالمية، جاء ثمرة التوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووضع الخطط المستقبلية القادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية داعمة لمستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، بالإضافة إلى عمل حكومة الإمارات بروح الفــــريق الواحــــد؛ لتحقـــيق تطلــــعات الـــدولة نحو الريادة العالمية.

ولفت المزروعي إلى أن تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف صعبة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، يؤكد مرونة حكومة الإمارات وفكرها الاستباقي، وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز منظومتها في التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن تعزيز مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، يأتي ضمن أولويات الوزارة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال إطلاقها مبادرات نوعية وسن قوانين وتشريعات طموحة تستهدف المشروعات التنموية والتطويرية التي تقود دفتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من التميز والريادة والإنجازات المستقبلية الطموحة لبلوغ مئوية الإمارات 2071 بكل اقتدار».

عبدالله بن طوق: شهادة دولية على الكفاءة

من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التفوق العالمي لتنافسية اقتصاد دولة الإمارات، وتفرده بمراكز الصدارة عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، يمثل شهادة دولية من أرقى مؤسسات التنافسية العالمية تؤكد كفاءة النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، من خلال تحويل التحديات إلى فرص في ظل الأزمة العالمية لجائحة «كوفيد 19» التي اجتاحت اقتصادات العالم، ويعكس قدرة الحكومة على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.

وقال: إن وجود الدولة ضمن أفضل 10 دول بالعالم في 20 مؤشراً اقتصادياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، إضافة إلى تربّعها بالمركز الأول عالمياً في مؤشرات «نمو صادرات الخدمات التجارية»، و«ريادة الأعمال»، و «موازنة التجارة»، يقدم مرة أخرى دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة وكفاءة سياساتها الاقتصادية والتنموية، وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه في ارتقاء سلم التنافسية العالمية.

وأضاف: إذا أخذنا في الحسبان ما يمر به العالم حالياً من أزمة عالمية غير مسبوقة بسبب جائحة «كوفيد-19» والتي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، ندرك أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مؤشرات الأداء الاقتصادي، يكتسب أهمية مضاعفة، إذ لم يقتصر على تأكيد صلابة اقتصاد دولة الإمارات أمام التحديات فحسب، بل تعدى ذلك إلى القدرة على الاحتفاظ بمكانته التنافسية ومواصلة تحقيق الريادة والتقدم على مستوى عالمي، حتى في أحلك الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وتابع: إنّ هذه النتائج هي ثمرة للجهود الحكومية وللشراكات القوية بين القطاع الحكومي والخاص الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، والتهيؤ لمرحلة الاقتصاد الرقمي الذي سيقود مرحلة التعافي، وما بعدها من انتعاش، حيث تم العمل على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والقوانين الناظمة لبيئة الأعمال بصورة شاملة لدفع وتسريع عملية التحول نحو نموذج مرن ومستدام للاقتصاد، والتركيز على استقطاب المواهب وتنمية مهارات المستقبل للمهن والوظائف، والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال وتحقيق النمو في المستقبل.

د. سلطان الجابر: إدارة المرحلة

قال د. سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 يعتبر نجاحاً جديداً ينضم إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالمنجزات».

أضاف الجابر: «بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة، ركزت دولة الإمارات على تحويل التحديات التي رافقت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 إلى فرص عملية للنمو والتقدم من خلال نهج استباقي يستشرف المستقبل، نجحت من خلاله الدولة في إدارة هذه المرحلة بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية، الأمر الذي ساهم في تكريس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بمختلف القطاعات نحو مستويات متقدمة بالمقارنة مع العديد من دول العالم، ووضعها في صدارة مؤشرات التقرير الجديد مع حفاظها على موقعها في أعلى سلم الترتيب ضمن العشرة الأوائل عالمياً».

وتقدم الجابر بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الإنجاز المتميز، مؤكداً بأن دولة الإمارات وهي مقبلة على احتفالاتها باليوبيل الذهبي والانطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة، عازمة على الاستمرار بتحقيق المزيد من المراكز الأولى في مختلف المؤشرات الدولية لتكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2071.

نورة الكعبي: اعتراف دولي بتطور الحراك الإبداعي

وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: إن حصول دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «مدى دعم قيم المجتمع للتنافسية» وتقدمها إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الثقافة الوطنية» في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى بمدى تطور الحراك الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، والذي كان له الأثر الواضح خلال أزمة «كوفيد -19»، حيث لم تتوقف الأنشطة الإبداعية في الدولة واستمرت مسيرة الإبداع من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والأعمال الإبداعية بشكل افتراضي عن بعد، معتمدة على البنية التحتية التقنية المتقدمة للدولة.

وأكدت أن ما رصده تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 من ريادة إقليمية وعالمية لدولة الإمارات في المؤشرات المرتبطة بالثقافة والإبداع، دليل على الشوط الواسع الذي قطعته الدولة لرفد الحركة الثقافية والإبداعية وتعزيزها بفعاليات ثقافية مستدامة، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات المبتكرة لتنمية المشهد الثقافي الإماراتي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتأتي استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتؤكد على زخم الجهود المبذولة لتعزيز الحركة الثقافية والإبداعية في الدولة وبناء ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية لضمان استدامة الحركة الثقافية والإبداعية المبنية على استدامة الاقتصاد المعرفي في المجتمع الإماراتي، ولتعزيز مكانة الدولة على الخريطة الثقافية العالمية.

ناصر الهاملي: الطاقات والكفاءات البشرية

وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات مرتبطة بالطاقات والكفاءات البشرية، وانضمامها إلى مجموعة أفضل 10 دول في العالم في 20 مؤشراً متعلقاً بقطاع سوق العمل في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يأتي تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف، إن هذا الإنجاز يعتبر شهادة عالمية مرموقة بالاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز كفاءة سوق العمل في الدولة، واتخاذها لخطوات متقدمة لتعزيز مكانتها دولياً في قضايا العمل، ويؤكد كذلك التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في تنفيذ السياسات الوطنية حيال قرارات التوطين، واستقطاب الكفاءات والمهارات، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون ممكناً للمواطنين جاذباً وحاضنا للمواهب والكفاءات والخبرات العالمية التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وأكّد أن دولة الإمارات اعتمدت خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس إيجابا على رفع إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.

حمد المنصوري: قدرات عالية للشركات

وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، بما حققته دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وتطرّق إلى تحقيقها المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشركات للبيانات الضخمة، ضمن محور كفاءة الأعمال، وهو المؤشر الذي يعكس القدرات العالية التي تتميز بها الشركات العاملة في الدولة لدعم متخذي القرار بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، إضافة إلى احتلالها المركز الرابع عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثامن عالمياً في «تمويل التطوير التكنولوجي».

وقال: إن تفوق دولة الإمارات في هذه المؤشرات هو اعتراف دولي جديد يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات، والتي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه أتوجه بالشكر إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كل المؤشرات والتقارير العالمية.

ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.

محمد الكويتي: التكنولوجيا حجر الأساس

وأشاد د. محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بأداء الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وبتحقيقها المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن المعلوماتي ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية.

وقال الكويتي: لا يختلف اثنان، خاصة في هذه المرحلة التي يعيشها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19»، على حقيقة أن التكنولوجيا باتت حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وبات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع دوراً مهماً في حماية البيانات واستنباط الحلول، واستشراف المستقبل وتعزيز عملية التحول الرقمي في المجتمعات.

وأكد أن دولة الإمارات قامت على أسس متينة، حققت من خلالها إنجازات نوعية، جعلتها من الدول المتقدمة في المؤشرات التنافسية العالمية في مجال الأمن السيبراني، وأن عمليات التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية في الدولة، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، كان له الدور الكبير في تعزيز مكانة الدولة في مجال الأمن الرقمي، وتصنيف الإمارات ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.

سلطان بن سليم: تقدم يظهر تطور الاقتصاد

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة: «تظهر مؤشرات التقرير العالمي للتنافسية الصادرة عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا مدى قوة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على الاستجابة السريعة للمستجدات، وبرغم التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19؛ استطاعت الدولة أن تتقدم لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لتثبت دولة الإمارات بهذا الإنجاز أن لديها من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من مواصلة التقدم المتصاعد نحو الصدارة العالمية، فقد تقدمت الدولة في 120 مؤشراً عالمياً وتصدرت العالم في 20 مؤشراً تنموياً، وتحققت بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأكيد سموه بأننا «لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها»، ما يضعنا جميعاً أمام ضرورة العمل على تحقيق هذا الإنجاز، الأمر الذي نضعه في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مقدمة أولوياتنا ونحن نعمل على تحقيق هدف خطة دبي الخمسية بزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم، حيث حققت التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 354 مليار درهم، لتتوج جهودنا بتحقيق تحسن كبير في التجارة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين استعداداً لانطلاق معرض إكسبو العالم الذي تستضيفه دبي ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل».

حنان أهلي: تأكيد على فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة

من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: كل عام تحقق دولة الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، وها هي اليوم تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة في مجموعة العشرة الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم، ما يؤكد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها دولة الإمارات ضمن رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر لبيئة الاقتصاد والأعمال، وباعتماد أفضل الممارسات العالمية عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كل الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية.

وأضافت أهلي: الارتقاء بأداء التنافسية هو جهد مشترك ويأتي هذا عبر تضافر جهود شركائنا في المؤسسات الحكومية والخاصة، في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

أحمد محبوب مصبح: أنجح النماذج في التعامل مع «كورونا»

أكد أحمد محبوب مصبح، مدير عام «جمارك دبي» أن السياسات الرصينة والمنهجيات العلمية التي أرستها قيادتنا الرشيدة، دفعت نحو تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات مئوية 2071، وترسيخ موقعها ضمن أفضل الدول، وهي تنطلق بكل قوة في خططها للخمسين عاماً القادمة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى فكر استباقي يستشرف المستقبل، وهو مؤشر يدل على نجاح تطلعاتها نحو التحول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وقال: إن تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، يعكس الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في رسم استراتيجية لحكومة ديناميكية فعالة في التعامل مع التحديات، حيث بات نموذج تعامل حكومة الإمارات مع أزمة جائحة كورونا «كوفيد-19» من أنجح النماذج عالمياً على كافة المستويات، مؤكداً أن هذه الامتيازات التي حصلت عليها الدولة من خلال تقدمها على صعيد مؤشرات التنافسية سيدعم بيئة الأعمال وسيدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات العالمية التي تبحث عن اقتصادات مرنة تسهم في تعزيز العائد على الأعمال.