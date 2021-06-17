شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية» تدعو إلى استخدام اللقاحات كافة ضد (كوفيد-19 ) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لاهاي - أ ف ب)

دعت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، دول الاتحاد البالغ عددها 27 إلى استخدام كافة اللقاحات المتاحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، موضحة أنه من السابق لأوانه تحديد أفضل نوع.

وقال ماركو كافاليري المسؤول عن استراتيجية التلقيح في وكالة الأدوية الأوروبية: «ما زلنا في الجائحة ومن المهم جداً في هذه المعركة ضد هذا الوباء أن نستخدم جميع الخيارات المتاحة».

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الأمر متروك لدول الاتحاد الأوروبي لتقرر كيفية استخدامها «بما يخدم مصلحة الصحة العامة».

ونفت الوكالة، الثلاثاء، أن يكون كافاليري اقترح التخلي عن لقاح استرازينيكا، مؤكدة أن تصريحات الأخير خلال مقابلة أسيء تفسيرها، وأنها تعتبر أن منافع اللقاح تفوق مخاطره. وقال كافاليري الخميس إنه كان «سوء تفاهم من عدة جوانب».

وأضاف كافاليري أنه «من الصعب للغاية تحديد» نوع تكنولوجيا اللقاح التي قد تكون الأفضل في المستقبل، وأن جميع اللقاحات المتوفرة «قد أنقذت ملايين الأرواح».وتابع: «نحن سعداء لأن يكون لدينا العديد من الخيارات».