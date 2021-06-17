شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بحضور الجمهور لمباراة الترجي والأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت السلطات التونسية لأول مرة منذ بداية فيروس كورونا في مارس/آذار 2020، بحضور الجماهير في الملاعب، وذلك بعدما منحت الضوء الأخضر لحضورها مواجهة الترجي والأهلي المصري، السبت، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم لوكالة فرانس برس، إنه سُمح لخمسة آلاف شخص بدخول ملعب رادس الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وأكد رياض بنور المسؤول في النادي التونسي لراديو «موزايك» أنه سيتعين عليهم جميعاً ارتداء قناع، وتقديم اختبار سالب لفحص «كوفيد ـ 19»، مضيفاً أنه سيتم فتح خلية فحوص مجانية لحاملي التذاكر، الجمعة.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام بحضور الجمهور في تونس منذ أكثر من عام، بعد توقف المسابقات في مارس 2020، ثم استئنافها خلف الأبواب المغلقة خلال فصل الصيف.

وقدم النادي الإفريقي طلباً أيضاً، للعب أمام الجمهور في نصف نهائي كأس تونس أمام اتحاد المنستير، الأحد، في رادس.

وتواجه تونس موجة انتشار جديدة للفيروس في عدد من محافظات البلاد.