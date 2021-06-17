شكرا لقرائتكم خبر عن 23 صورة تنطق بمعاناة اللاجئين والنازحين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح، أمس الخميس، معرض الصور المتنقل الذي تنظمه منظمة «أطباء بلا حدود» في مقر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو/حزيران سنوياً.

حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 24 الجاري، ماريو ستيفان، المدير التنفيذي لمنظمة «أطباء بلا حدود» الإقليمي في الإمارات، وجيوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

يتضمن المعرض 23 صورة تعبر عن معاناة اللاجئين والنازحين من مناطق عدة كنازحي «الروهينجا» في ميانمار وبنجلاديش وفي السودان ومنطقة البحر المتوسط واليونان وغيرها. وتعكس الصور معاناة اللاجئين خلال تنقلهم بحثاً عن أماكن أكثر أمناً واستقراراً حول العالم.

وقال ماريو ستيفان، خلال الافتتاح: «أردنا تسليط الضوء على محنة الأشخاص المتنقلين في اليوم العالمي للاجئين، والتحدث نيابة عن مرضانا من الرجال والنساء والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أثناء تنقلهم في مثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر».

وأضاف: «نحتفل أيضاً بمرور 50 عاماً على تأسيس المنظمة، ويسعدنا أن نفعل ذلك بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ونشكر دعمها الدائم لنا». (وام)