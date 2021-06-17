شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة العين تقدم عروضاً استثنائية لأكثر من 60 مؤسسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم حديقة الحيوانات بالعين عروضاً استثنائية لأكثر من 60 مؤسسة حكومية وخاصة شاملة دخول الحديقة والسفاري وخدمة «أهلاً»المميزة.

وقال مبارك حميد المنصوري، مدير قسم العمليات التجارية في الحديقة: هذه العروض تأتي ضمن مبادراتها في تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والخاصة وجميع موظفيها وعائلاتهم بهدف إثراء السياحة البيئية ودعم التنمية السياحية في إمارة أبوظبي، إذ يمكن للزوار الاستفادة من تجارب الحديقة الأساسية المتمثلة في دخولها وسفاري العين الإفريقية والاستمتاع بالتجارب التي تقدمها، بالاضافة لخدمة «أهلاً» المميزة التي تساعد الزائر في الحصول على جولات وتجارب مريحة ومرفهة، كما تتيح العروض فرصة تنظيم ورش العمل والمحاضرات لشركائنا من المؤسسات الحاصلة على العروض.

يحظى حاملو بطاقات «حماة الوطن» و «إسعاد» و «شاهين» و«فزعة» بالخصم الأعلى بنسبة 35%، فيما تحظى المؤسسات الأخرى بنسبة 30% صالحة لمدة عام كامل قابلة للتجديد. (وام)