شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «دلتا».. بريطانيا تسجّل أعلى إصابات بـ «كورونا» منذ فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - ف ب

سجلت بريطانيا، الخميس، 11007 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع ظهور متحور «دلتا»، ما دفع الرقم إلى أكثر من 10000 لأول مرة منذ أواخر شهر شباط/فبراير.

وأعلنت الحكومة الاثنين أنها ستؤخر خطوات رفع القيود بسبب القلق من انتشار النسخة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في الهند.

وأفادت أن التأجيل لمدة أربعة أسابيع سيمنحها الوقت لتطعيم ملايين آخرين بشكل كامل.

ولا يزال معدل الوفيات منخفضا، حيث تم تسجيل 19 حالة الخميس. وتعتبر اللقاحات فعالة للغاية ضد المرض الشديد الناجم من المتحور. لكن هناك قلق بشأن ما إذا كانت أعداد الإصابات المتزايدة ستتحول إلى وفيات على غرار الموجات السابقة التي شهدت مجتمعة وفاة 127,945 شخصاً.

وكشف تقرير حكومي نُشر الخميس أن الحالات «ترتفع بشكل كبير» في جميع أنحاء إنجلترا، مدفوعة في الغالب بالفئات العمرية غير الملقّحة. وتشير البيانات إلى أن الإصابات تتضاعف كل 11 يوماً.